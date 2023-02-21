Шевякова (Елина) Лидия Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевяков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1977
Одинцово