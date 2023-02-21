Шевякова (Елина) Лидия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевякова (Елина) Лидия Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.03.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевяков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Николай Иванович

Смерть
29.03.1977
Одинцово
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