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Калинин Матвей Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Калинина Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Калинина Агрипина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.08.1923

Сын: Калинин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Калинина Агрипина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Агрипина Григорьевна

Похороны
1935
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1935
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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