Калинин Матвей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Калинина Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Калинина Агрипина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1923
Мать ребёнка: Калинина Агрипина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1935
Смерть
1935