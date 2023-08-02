Гайчукова (Кульнева) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайчукова (Кульнева) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кульнева Галина

Бракосочетание
05.08.2011

Муж: Гайчуков Андрей

Россия
Рождение ребёнка
22.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайчуков Андрей

Россия
Рождение ребёнка
03.12.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайчуков Андрей

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