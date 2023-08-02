Гайчукова (Кульнева) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кульнева Галина
Бракосочетание
05.08.2011
Муж: Гайчуков Андрей
Россия
Рождение ребёнка
22.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайчуков Андрей
Россия
Рождение ребёнка
03.12.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайчуков Андрей