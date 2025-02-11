Афанасий Ильин
мужской, родился До 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Федосья МатвееваДо 1855 г.р.
Дети
Александра Афанасьева16.04.1873 г.р.
Абрам Афанасьев1875 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
16.04.1873
Дочь: Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Абрам Афанасьев
Мать ребёнка: Федосья Матвеева
Смерть
Неизвестно