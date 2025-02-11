Афанасий Ильин До 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасий Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Федосья МатвееваДо 1855 г.р.
Дети
Александра Афанасьева16.04.1873 г.р.
Абрам Афанасьев1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Матвеева

Рождение ребёнка
16.04.1873

Дочь: Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Федосья Матвеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Абрам Афанасьев

Мать ребёнка: Федосья Матвеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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