Горячева Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячева Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Детюк Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Ятина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Детюк Александр Михайлович

Рождение ребёнка
15.03.1964

Дочь: Детюк Елена

Отец ребёнка: Детюк Александр Михайлович

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