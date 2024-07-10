Горячева Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Ятина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Детюк Александр Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1964
Дочь: Детюк Елена
Отец ребёнка: Детюк Александр Михайлович