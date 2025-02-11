Ziganash Barbara
женский, родилась 1875, Bukovina, Austria
умерла 17.01.1947, Andrew, Alberta, Canada
Дети
Mandryk (Ziganash) Anastasia1896 г.р.
Drebit (Ziganash) Rose27.09.1897 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Bukovina, Austria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Melaniuk (Ziganash) Verona
Отец ребёнка: Ziganash Nicolai
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Mandryk (Ziganash) Anastasia
Отец ребёнка: Ziganash Nicolai
Bukovina, Austria
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Drebit (Ziganash) Rose
Отец ребёнка: Ziganash Nicolai
Рождение ребёнка
28.03.1901
Дочь: Chepeha (Ziganash) Alexandra
Отец ребёнка: Ziganash Nicolai
Albreda, British Columbia, Canada
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Lecuyer (Ziganash) Marie «Mary»
Отец ребёнка: Ziganash Nicolai
Рождение ребёнка
06.09.1908
Сын: Ziganash John N
Отец ребёнка: Ziganash Nicolai
Albreda, British Columbia, Canada
Рождение ребёнка
23.04.1910
Сын: Zignash George
Отец ребёнка: Ziganash Nicolai
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Singer (Ziganash) Elsie
Отец ребёнка: Ziganash Nicolai
Смерть
17.01.1947
Andrew, Alberta, Canada
Похороны
Неизвестно
Andrew, Alberta, Canada