Ziganash Barbara 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Ziganash Barbara

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1875, Bukovina, Austria

умерла 17.01.1947, Andrew, Alberta, Canada

Дети
Mandryk (Ziganash) Anastasia1896 г.р.
Drebit (Ziganash) Rose27.09.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Bukovina, Austria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Melaniuk (Ziganash) Verona

Отец ребёнка: Ziganash Nicolai

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Mandryk (Ziganash) Anastasia

Отец ребёнка: Ziganash Nicolai

Bukovina, Austria

Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Drebit (Ziganash) Rose

Отец ребёнка: Ziganash Nicolai

Рождение ребёнка
28.03.1901

Дочь: Chepeha (Ziganash) Alexandra

Отец ребёнка: Ziganash Nicolai

Albreda, British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Lecuyer (Ziganash) Marie «Mary»

Отец ребёнка: Ziganash Nicolai

Рождение ребёнка
06.09.1908

Сын: Ziganash John N

Отец ребёнка: Ziganash Nicolai

Albreda, British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Zignash George

Отец ребёнка: Ziganash Nicolai

Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Singer (Ziganash) Elsie

Отец ребёнка: Ziganash Nicolai

Смерть
17.01.1947
Andrew, Alberta, Canada

Похороны
Неизвестно
Andrew, Alberta, Canada

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