Лазарева (Шелест) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1967
Мать: Шелест Нина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Владимир Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Лазарев Владимир Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Лазарев Владимир Леонидович