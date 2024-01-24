Лазарева (Шелест) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Шелест) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1967

Отец: не указан

Мать: Шелест Нина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Лазарев Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Лазарев Владимир Леонидович

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