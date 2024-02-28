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Рогозинин Алексей Федоров

Место рождения

Прилук, Вельский район, Архангельская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рогозинин Федор Иванов

Мать: не указана

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозинин Евгений Алексеев

Мать ребёнка: Александра

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозинин Арсений Алексеев

Мать ребёнка: Александра

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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