Отраднов Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отраднов Григорий Тимофеевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Отраднов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Отраднова Татьяна Павловна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Отраднова Татьяна Павловна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отраднова Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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