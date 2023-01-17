Отраднов Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Отраднов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Отраднова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Отраднова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно