Sówka, Wieczorek (Deluga) Katarzyna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Przygoda (Sowa/Sówka) Elżbieta Sówka/
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ponichter (Sowa/Sówka) Katarzyna Sówka/
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rosińśka (Sowa/Sówka) Franciszka Sówka/
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
Бракосочетание
21.08.1848
Муж: Sówka Wojciech
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Agnieszka Sowa/Sówka (z d. Rosińska)
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Krucińska (Sówka) Barbara
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
Смерть
Неизвестно