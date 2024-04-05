Sówka, Wieczorek (Deluga) Katarzyna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Sówka, Wieczorek (Deluga) Katarzyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Przygoda (Sowa/Sówka) Elżbieta Sówka/

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sówka/Sowa Ludwik Sowa/

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sowa/Sówka Piotr Sówka/

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ponichter (Sowa/Sówka) Katarzyna Sówka/

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rosińśka (Sowa/Sówka) Franciszka Sówka/

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

Бракосочетание
21.08.1848

Муж: Sówka Wojciech

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Agnieszka Sowa/Sówka (z d. Rosińska)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Krucińska (Sówka) Barbara

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

Смерть
Неизвестно

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