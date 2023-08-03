Мальмагутов Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальмагутов Эмир Вадимович
Мать ребёнка: Мальмагутова Альфия Рамазановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальмагутов Самир Вадимович
Мать ребёнка: Мальмагутова Альфия Рамазановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальмагутова Рианна Вадимовна
Мать ребёнка: Мальмагутова Альфия Рамазановна
Бракосочетание
Неизвестно