Мальмагутов Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальмагутов Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальмагутов Эмир Вадимович

Мать ребёнка: Мальмагутова Альфия Рамазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальмагутов Самир Вадимович

Мать ребёнка: Мальмагутова Альфия Рамазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальмагутова Рианна Вадимовна

Мать ребёнка: Мальмагутова Альфия Рамазановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальмагутова Альфия Рамазановна

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