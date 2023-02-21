Чекалкин (Чекалкина) ? Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекалкин Василий Кузьмич
Мать: Чекалкина Анна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чекалкин Сысой Агафонович
Отец ребёнка: Чекалкин Агафон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чекалкин Агафон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно