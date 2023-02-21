Чекалкин (Чекалкина) ? Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин (Чекалкина) ? Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Василий Кузьмич

Мать: Чекалкина Анна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чекалкин Сысой Агафонович

Отец ребёнка: Чекалкин Агафон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чекалкин Агафон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Агафон Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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