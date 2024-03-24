Ускова Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова Наталья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1892

Сын: Усков Яков Петрович

Отец ребёнка: Усков Петр Прокопиевич

деревня Грибаново, Владимирской губернии
Деревни Грибаново крестьянин Петр Прокопиев Усков и его законная жена Наталья Михайлова оба православного вероисповедания. Восприемники: той же деревни бессрочно-отпускной солдат Иван Яковлев Косолапо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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