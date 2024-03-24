Ускова Наталья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
01.10.1892
Сын: Усков Яков Петрович
Отец ребёнка: Усков Петр Прокопиевич
деревня Грибаново, Владимирской губернии
Деревни Грибаново крестьянин Петр Прокопиев Усков и его законная жена Наталья Михайлова оба православного вероисповедания. Восприемники: той же деревни бессрочно-отпускной солдат Иван Яковлев Косолапо... Показать все
Смерть
Неизвестно