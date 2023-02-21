Сулацкова-Никулина Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти26.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1931
Дочь: Новикова-Сулацкова Эльвира Ивановна
Отец ребёнка: Сулацков Иван Георгиевич
Суровикино волгогра
Рождение ребёнка
08.09.1936
Дочь: Шапошникова -Сулацкова Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.04.1986