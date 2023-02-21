Сулацкова-Никулина Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулацкова-Никулина Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

26.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1931

Дочь: Новикова-Сулацкова Эльвира Ивановна

Отец ребёнка: Сулацков Иван Георгиевич

Суровикино волгогра
Рождение ребёнка
08.09.1936

Дочь: Шапошникова -Сулацкова Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.04.1986
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