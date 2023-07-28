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Шохин Яков Акимович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

08.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шохин Аким Ильич

Мать: Шохина Анна Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.09.1853

Сын: Шохин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шохина (Шохина) Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.03.1860

Сын: Шохин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.11.1862

Сын: Шохин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.01.1865

Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.01.1865

Сын: Шохин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.10.1867

Сын: Шохин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
08.08.1905

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