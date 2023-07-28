Шохин Яков Акимович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти08.08.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Шохин Аким Ильич
Мать: Шохина Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.09.1853
Сын: Шохин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шохина (Шохина) Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.03.1860
Сын: Шохин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1862
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.01.1865
Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.01.1865
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.10.1867
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Алексеевна
Смерть
08.08.1905