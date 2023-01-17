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Давыдов Федор Алексеевич

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Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1905 ст.

Дата смерти

30.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.

Отец: Давыдов Алексей Петрович

Мать: Ильина Фёкла Васильевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1926

Жена: Давыдова Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
10.04.1927

Сын: Давыдов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Ирина Григорьевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Давыдов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Ирина Григорьевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Давыдов Александр Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Ирина Григорьевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
30.10.1943
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