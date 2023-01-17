Давыдов Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1905 ст.
Дата смерти30.10.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.
Отец: Давыдов Алексей Петрович
Мать: Ильина Фёкла Васильевна
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
10.04.1927
Сын: Давыдов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Давыдова Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Давыдов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Давыдова Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Давыдов Александр Федорович
Мать ребёнка: Давыдова Ирина Григорьевна
Смерть
30.10.1943