Халилов Гюль-Ахмед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халилов Гюль-Ахмед

Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халилова (Мурадова) Софья

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилова (Мурадова) Софья

Рождение ребёнка
28.09.1940

Сын: Халилов Вячеслав

Мать ребёнка: Халилова (Мурадова) Софья

Смерть
1981

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