Бачурина (Тюменцева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачурина (Тюменцева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бачурин Никита Александрович

Песьяна, Пегановская волость, Ишимский уезд
Смерть
Неизвестно

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