Шевырев Ксенофонт Фёдоров 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Шевырев Ксенофонт Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Шевырев Фёдор Трофимов1799 г.р.
Мать
Шевырева Матрёна Иванова1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Шевырев Фёдор Трофимов

Мать: Шевырева Матрёна Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

124 Семья

Смерть
Неизвестно

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