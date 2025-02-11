Шевырев Ксенофонт Фёдоров
мужской, родился 1834, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецШевырев Фёдор Трофимов1799 г.р.
МатьШевырева Матрёна Иванова1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Шевырев Фёдор Трофимов
Мать: Шевырева Матрёна Иванова
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно