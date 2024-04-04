Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1886 ст.
Сын: Иванов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: Иванова Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
04.03.1897 ст.
Дочь: Иванова Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
12.01.1899 ст.
Сын: Иванов Антон Кузьмич
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
16.05.1903 ст.
Сын: Иванов Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
29.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич
Смерть
Неизвестно