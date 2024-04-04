Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Григорьевна

Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Кузьма Никитич

Рождение ребёнка
24.03.1886 ст.

Сын: Иванов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич

Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.

Сын: Иванов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич

Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: Иванова Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич

Рождение ребёнка
04.03.1897 ст.

Дочь: Иванова Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич

Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1899 ст.

Сын: Иванов Антон Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич

Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.

Сын: Иванов Трофим Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич

Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1903 ст.

Сын: Иванов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич

Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1905 ст.

Сын: Иванов Никита Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Никитич

Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.