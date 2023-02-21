Назаренко Терентий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смерти10.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Назаренко Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Назаренко Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
20.07.1919
Сын: Назаренко Петр Терентьевич
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
28.11.1921
Дочь: Пестрова Евгения Терентьевна
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1925
Дочь: Назаренко Зоя Терентьевна
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1925
Сын: Назаренко Павел Терентьевич
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
Место жительства
До 1930
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1944
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край