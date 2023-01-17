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Морева Ольга Ивановна

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1902 ст.

Дочь: Морева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Морев Иван Николаевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.

Сын: Морев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Морев Иван Николаевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1907 ст.

Дочь: Морева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Морев Иван Николаевич

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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