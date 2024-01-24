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(Борисова) Пелагея Евсеевна
(Борисова) Пелагея Евсеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1917
Пол
Женский
Отец
Борисов Евсей Семенович
Мать
Фролова (Борисова) Варвара Кузьминична
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1917
Отец:
Борисов Евсей Семенович
Мать:
Фролова Варвара Кузьминична
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