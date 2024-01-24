(Борисова) Пелагея Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисова) Пелагея Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1917

Отец: Борисов Евсей Семенович

Мать: Фролова Варвара Кузьминична

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