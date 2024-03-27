Губайдуллин Мазит Хаирович
Место рожденияБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Губайдулин Мазит Хайрович. Медаль «За отвагу» Красноармеец __.__.1894 , Место службы: 292 опаб 79 УР. Награждение
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно