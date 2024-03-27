Губайдуллин Мазит Хаирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллин Мазит Хаирович

Место рождения

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Губайдулин Мазит Хайрович. Медаль «За отвагу» Красноармеец __.__.1894 , Место службы: 292 опаб 79 УР. Награждение
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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