Стаценко (Хрычкова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стаценко (Хрычкова) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979

Отец: Хрычков Анатолий Спиридонович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.2004

Дочь: Стаценко Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Стаценко Владимир Викторович

Рождение ребёнка
30.08.2007

Сын: Стаценко Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Стаценко Владимир Викторович

Рождение ребёнка
03.04.2011

Сын: Стаценко Роман Владимирович

Отец ребёнка: Стаценко Владимир Викторович

Рождение ребёнка
02.06.2015

Сын: Стаценко Игнат Владимирович

Отец ребёнка: Стаценко Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стаценко Владимир Викторович

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