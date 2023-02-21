Стаценко (Хрычкова) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979
Отец: Хрычков Анатолий Спиридонович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.2004
Дочь: Стаценко Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Стаценко Владимир Викторович
Рождение ребёнка
30.08.2007
Сын: Стаценко Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Стаценко Владимир Викторович
Рождение ребёнка
03.04.2011
Сын: Стаценко Роман Владимирович
Отец ребёнка: Стаценко Владимир Викторович
Рождение ребёнка
02.06.2015
Сын: Стаценко Игнат Владимирович
Отец ребёнка: Стаценко Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно