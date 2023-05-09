Екимова (Константинова) Виктория Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Екимов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екимова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Екимов Михаил
Рождение ребёнка
15.02.2008
Дочь: Екимова Полина Михайловна
Отец ребёнка: Екимов Михаил