Екимова (Константинова) Виктория Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкимова (Константинова) Виктория Валерьевна

Екимова (Константинова) Виктория Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1984

Отец: Константинов Валерий Александрович

Мать: Константинова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Екимов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екимова Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Екимов Михаил

Рождение ребёнка
15.02.2008

Дочь: Екимова Полина Михайловна

Отец ребёнка: Екимов Михаил

Мы используем куки для улучшения работы сайта.