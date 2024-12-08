Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна 13.04.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна

Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

13.04.1952

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

С 1929 по 1929 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1952

Отец: Комраков Евгений Емельянович

Мать: Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
20.11.1976

Муж: Ипполитов Виктор Анатольевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ипполитов Виктор Анатольевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ипполитов Виктор Анатольевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

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