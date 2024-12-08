Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения13.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1952
Бракосочетание
20.11.1976
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ипполитов Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
04.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ипполитов Виктор Анатольевич