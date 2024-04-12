Субботина (Батракова) Пелагея (Пелагия) Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Батракова) Пелагея (Пелагия) Константиновна

Место рождения

Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.09.1875

Дата смерти

29.03.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1875

Отец: Батраков Константин Васильевич

Мать: Батракова Стефанида Николаевна

Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 393 стр 175 №69
Крещение
30.09.1875 ст.
Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - той же деревни крестьянская дочь девица Анна Михайловна Гладких Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 393 стр 175 №69
Восприемник
04.03.1887 ст.
Лобаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у брата Василия Константиновича Батракова Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 6 Д 195 стр 10 № 12м
Бракосочетание
25.01.1895 ст.

Муж: Субботин Захар Николаевич

Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - деревни Косогоры крестьянин, 27 лет, 1 браком, правосл Невеста - Лобановского прихода деревни Нестюковой крестьянская девица, 18 лет, 1 браком, правосл Источник: Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 395 №6
Рождение ребёнка
10.12.1898 ст.

Сын: Субботин Александр Захарович

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 37 оп 6 д 182 стр 158 №74м
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Дочь: Субботина Александра Захаровна

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 474 №65ж стр 90
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.

Сын: Субботин Василий Захарович

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 474 а стр ___ № 70м
Смерть
29.03.1907 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
30 лет, от чахотки Ф 719 оп 1 д 474а №11ж стр 134
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