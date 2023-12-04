Старчаков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарчаков Евгений

Старчаков Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Старчакова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
?.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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