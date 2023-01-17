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Пимен Иванович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иван Карпович

Мать: Анисья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Принятый Во Двор Петр Михайлович

Мать ребёнка: Евгения Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Пименовна

Мать ребёнка: Евгения Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Пименович

Мать ребёнка: Евгения Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ксения Пименовна

Мать ребёнка: Евгения Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Пименовна

Мать ребёнка: Евгения Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Пименович

Мать ребёнка: Евгения Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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