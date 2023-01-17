Пимен Иванович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иван Карпович
Мать: Анисья Трофимовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Принятый Во Двор Петр Михайлович
Мать ребёнка: Евгения Агафоновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Пименовна
Мать ребёнка: Евгения Агафоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Пименович
Мать ребёнка: Евгения Агафоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ксения Пименовна
Мать ребёнка: Евгения Агафоновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Пименовна
Мать ребёнка: Евгения Агафоновна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Пименович
Мать ребёнка: Евгения Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Агафоновна
Смерть
Неизвестно