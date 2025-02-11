Пелагея Дмитриева 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1790

умерла Неизвестно

Супруги
Егор Ерофеев1782 г.р.
Дети
Акулина Егорова1818 г.р.
Михаил Егоров1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Ерофеев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Акулина Егорова

Отец ребёнка: Егор Ерофеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Михаил Егоров

Отец ребёнка: Егор Ерофеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

105

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

89

Смерть
Неизвестно

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