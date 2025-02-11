Пелагея Дмитриева
женский, родилась 1790
умерла Неизвестно
Супруги
Егор Ерофеев1782 г.р.
Дети
Акулина Егорова1818 г.р.
Михаил Егоров1822 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Ерофеев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Акулина Егорова
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Михаил Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно