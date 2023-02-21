(Семакина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семакина) Анна

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Место рождения

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость

Дата рождения

28.06.1809

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1809

Отец: ?

Мать: Федосия

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
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