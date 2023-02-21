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(Семакина) Анна
(Семакина) Анна
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Место рождения
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Дата рождения
28.06.1809
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Семакина) Федосия
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1809
Отец:
?
Мать:
Федосия
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
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