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Черненко Иван Фомич

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

05.05.1905 ст.

Дата смерти

02.01.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905 ст.

Отец: Черненко Фома Гаврилович

Мать: Черненко Мавра Дамиановна Или Степановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-H?i=726&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
05.05.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.01.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFJF?i=111&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.01.1906 ст.
на кладбище д. Кровной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFJF?i=111&cc=3511744&cat=1008700
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