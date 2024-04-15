Черненко Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения05.05.1905 ст.
Дата смерти02.01.1906 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-H?i=726&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
05.05.1905 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.01.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFJF?i=111&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.01.1906 ст.
на кладбище д. Кровной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFJF?i=111&cc=3511744&cat=1008700