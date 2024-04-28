Рыжакова Евдокия Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыжакова Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжаков Александр Максимович

Отец ребёнка: Рыжаков Максим Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжаков Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Никитина (Рыжакова) Васса Максимовна

Отец ребёнка: Рыжаков Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рыжаков Василий Максимович

Отец ребёнка: Рыжаков Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Волкова (Рыжакова) Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Рыжаков Максим Андреевич

Рождение ребёнка
07.02.1895

Дочь: Власова (Рыжакова) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Рыжаков Максим Андреевич

Смерть
1922
Княжево, Авдотьинская волость, Шуйский уезд

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