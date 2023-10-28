Федяков Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяков Семён

Место рождения

Г. Баку

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Г. Баку
Рождение ребёнка
19.04.1933

Сын: Федяков Юрий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Г. Баку
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