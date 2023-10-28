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Федяков Семён
Федяков Семён
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Древо
Место рождения
Г. Баку
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Федяков Юрий Семёнович
1933 г.р.
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Г. Баку
Рождение ребёнка
19.04.1933
Сын:
Федяков Юрий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Г. Баку
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