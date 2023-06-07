Ищенко Федор Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Украинская ССР, Полтавская обл., Константиноградский р-н, с. Михаиловка
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ищенко Мария Федоровна
Мать ребёнка: Стаценко Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Штукина Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Стаценко Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Каплинская Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Стаценко Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стаценко Татьяна Акимовна
Смерть
1954
Казахская ССР, Кустанайская обл., Убаганский р-н, Свердловский с/с