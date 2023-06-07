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Ищенко Федор Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинская ССР, Полтавская обл., Константиноградский р-н, с. Михаиловка
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ищенко Мария Федоровна

Мать ребёнка: Стаценко Татьяна Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко Штукина Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Стаценко Татьяна Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко Каплинская Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Стаценко Татьяна Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ищенко Павел Федорович

Мать ребёнка: Стаценко Татьяна Акимовна

Смерть
1954
Казахская ССР, Кустанайская обл., Убаганский р-н, Свердловский с/с
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