Савин Федор Демидович
мужской, родился Около 1849, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер После 1858
ОтецСавин Демид КузьмичОколо 1817 г.р.
МатьСавина Анна ДавыдовнаОколо 1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Савин Демид Кузьмич
Мать: Савина Анна Давыдовна
Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1858