Савин Федор Демидович Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Савин Федор Демидович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1849, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер После 1858

Отец
Савин Демид КузьмичОколо 1817 г.р.
Мать
Савина Анна ДавыдовнаОколо 1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Савин Демид Кузьмич

Мать: Савина Анна Давыдовна

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Место жительства
Неизвестно
Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
После 1858

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