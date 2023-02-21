Корнаков Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1916 ст.
Мать ребёнка: Корнакова Евдокия Михайловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Григорьевской церкви Космо-Дамиановского монастыря (Свято-Георгиево-Александровская церковь с монастырским подворьем), что на пристани Сары-Булат (ныне се... Показать все
Место жительства
1916 ст.
Гапонова, Севский муниципальный район, Брянская область
На 1916 год - крестьянин села Гапоново Стрелецкой волости Севского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно