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Корнаков Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1916 ст.

Сын: Корнаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Корнакова Евдокия Михайловна

Запись о рождении сделана в метрической книге Григорьевской церкви Космо-Дамиановского монастыря (Свято-Георгиево-Александровская церковь с монастырским подворьем), что на пристани Сары-Булат (ныне се... Показать все
Место жительства
1916 ст.
Гапонова, Севский муниципальный район, Брянская область
На 1916 год - крестьянин села Гапоново Стрелецкой волости Севского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнакова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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