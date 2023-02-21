Новиков Фаддей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1902 ст.
Дочь: Новикова Анна Фаддеевна
Мать ребёнка: Новикова Ольга Георгиевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902
Гладкое, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Крестьянин деревни Гладкой Киликинской волости Дмитриевского уезда Курской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно