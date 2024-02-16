Пихтовникова Марфа Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихтовникова Марфа Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Порошина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1926

Сын: Пихтовников Николай Иванович

Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безбородова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихтовникова Степанида

Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич

Смерть
1969
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