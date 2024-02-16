Пихтовникова Марфа Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Порошина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1926
Сын: Пихтовников Николай Иванович
Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безбородова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихтовникова Степанида
Отец ребёнка: Пихтовников Иван Николаевич
Смерть
1969