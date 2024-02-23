Бусыгина Мария Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти25.07.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Бусыгин Кузьма Никифорович
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.05.1864 ст.
Дочь: Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.05.1866 ст.
Дочь: Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.07.1867 ст.
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.07.1869 ст.
Сын: Бусыгин Николай Никифорович
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.08.1870 ст.
Дочь: Василиса Никифоровна
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.04.1873 ст.
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.08.1874 ст.
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.10.1877 ст.
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1886 ст.
от удара громом - по отношению пристава 1 стана от 30.07.1886 за №2207