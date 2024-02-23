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Бусыгина Мария Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

25.07.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бусыгин Илья Никифорович

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Бусыгин Кузьма Никифорович

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.05.1864 ст.

Дочь: Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.05.1866 ст.

Дочь: Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.07.1867 ст.

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.07.1869 ст.

Сын: Бусыгин Николай Никифорович

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.08.1870 ст.

Дочь: Василиса Никифоровна

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.04.1873 ст.

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.08.1874 ст.

Дочь: Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.10.1877 ст.

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Смерть
25.07.1886 ст.
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
от удара громом - по отношению пристава 1 стана от 30.07.1886 за №2207
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