(Каленская) Настасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каленская) Настасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов

Рождение ребёнка
03.12.1823

Сын: Сташкевич Иван Павлов

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марьянна

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов

Смерть
До 1832

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