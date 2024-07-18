(Каленская) Настасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов
Рождение ребёнка
03.12.1823
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марьянна
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Михайлов
Смерть
До 1832