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Горынцева Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
24.05.1928

Дочь: (Горынцева) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Горынцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
18.08.1929

Дочь: (Горынцева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Горынцев Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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