Горынцева Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1928
Дочь: (Горынцева) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Горынцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
18.08.1929
Дочь: (Горынцева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Горынцев Николай Федорович
Смерть
Неизвестно