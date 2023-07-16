Гусева (Смирнова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Смирнова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

Нg
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963

Отец: Смирнов Владимир Иванович

Мать: Смирнова (Софьина) Нина Петровна

Бракосочетание
12.07.1986

Муж: Гусев Николай Константинович

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.08.1987

Дочь: Гусева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай Константинович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.10.1988

Сын: Гусев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Гусев Николай Константинович

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