Гусева (Смирнова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963
Бракосочетание
12.07.1986
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.08.1987
Дочь: Гусева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай Константинович
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.10.1988
Сын: Гусев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Гусев Николай Константинович