Галекиева Ашраф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалекиева Ашраф

Галекиева Ашраф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галекиев Нажиб

Отец ребёнка: Галекиев Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галекиев Карим

Отец ребёнка: Галекиев Исхак

Рождение ребёнка
1900

Сын: Исхаков Хади

Отец ребёнка: Галекиев Исхак

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.