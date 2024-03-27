Галекиева Ашраф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галекиев Нажиб
Отец ребёнка: Галекиев Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галекиев Карим
Отец ребёнка: Галекиев Исхак
Рождение ребёнка
1900
Сын: Исхаков Хади
Отец ребёнка: Галекиев Исхак
Смерть
Неизвестно