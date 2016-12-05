Дрюков Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1959
Дата смерти05.12.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1987
Сын: Дрюков Александр Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1999
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.12.2016