Дрюков Иван Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрюков Иван Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1959

Дата смерти

05.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1987

Сын: Дрюков Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1999

Сын: Дрюков Денис Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.12.2016
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