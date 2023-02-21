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Носов Михаил Иванович

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Место рождения

Алтайский край г.Барнаул Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Носов Лев Михайлович

Мать ребёнка: Носова Ольга Алексеевна

Барнаул, Алтайского края
Работа или профессия
Неизвестно
г.Новосибирск
КГБ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Ольга Алексеевна

Смерть
1990
г.Новосибирск
Причина смерти: несчастный случай при чистке табельного оружия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск
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