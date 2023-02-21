Носов Михаил Иванович
Место рожденияАлтайский край г.Барнаул Россия
Дата рождения1905
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Носов Лев Михайлович
Мать ребёнка: Носова Ольга Алексеевна
Барнаул, Алтайского края
Работа или профессия
Неизвестно
г.Новосибирск
КГБ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Ольга Алексеевна
Смерть
1990
г.Новосибирск
Причина смерти: несчастный случай при чистке табельного оружия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск