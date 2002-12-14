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Тастимиров Данил Владимирович

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Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

14.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2002

Отец: Тастимиров Владимир Владимирович

Мать: Тастимирова Елена Валентиновна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
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