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Тастимиров Данил Владимирович
Тастимиров Данил Владимирович
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Место рождения
Славгород
, город Славгород, Алтайский край
Дата рождения
14.12.2002
Пол
Мужской
Отец
Тастимиров Владимир Владимирович
2000 г.р.
Мать
Тастимирова Елена Валентиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2002
Отец:
Тастимиров Владимир Владимирович
Мать:
Тастимирова Елена Валентиновна
Славгород
, город Славгород, Алтайский край
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