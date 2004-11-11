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Моторин Александр Васильевич

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Место рождения

Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.06.1946

Дата смерти

11.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1946

Отец: Моторин Василий Александрович

Мать: Моторина Анна Никандровна

Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.06.1967

Сын: Моторин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Моторина Надежда Викторовна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.02.1973

Дочь: Кораблева Ирина Александровна

Мать ребёнка: Моторина Надежда Викторовна

Смерть
11.11.2004
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