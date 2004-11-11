Моторин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1946
Дата смерти11.11.2004
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1946
Рождение ребёнка
01.06.1967
Сын: Моторин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Моторина Надежда Викторовна
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.02.1973
Дочь: Кораблева Ирина Александровна
Мать ребёнка: Моторина Надежда Викторовна
Смерть
11.11.2004