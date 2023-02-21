Липчанский Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.
Мать ребёнка: не указана
Новомарковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Место рождения по записи в метрике о браке - Воронежская губерния, Богучарский уезд, Марковская слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липчанский Иван II Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно