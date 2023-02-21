Липчанский Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липчанский Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.

Сын: Липчанский Ефим Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Новомарковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Место рождения по записи в метрике о браке - Воронежская губерния, Богучарский уезд, Марковская слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липчанский Иван II Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липчанский Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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